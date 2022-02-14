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Сегодня, 05:57

Губернатор Камчаткского края пообещал квартиру Степановой за победу в эстафете Олимпиады-2022

Сергей Разин
корреспондент

Губернатор Камчатского края Владимир Содов сообщил о том, что российская лыжница Вероника Степанова получит от региона квартиру.

«Очень важно, чтобы сейчас по возвращении с Олимпиады были полностью обеспечены те премиальные выплаты, которые предусмотрены. В дополнение к федеральным выплатам у нас в крае существуют наши нормативы, 1 млн 165 тысяч рублей за золотую медаль, плюс регулярные выплаты ежемесячные, все это должно быть четко обеспечено. Я хочу попросить в дополнение к этому обеспечить выделение квартиры», — приводит слова Содова ТАСС.

12 февраля российские лыжницы завоевали золотые медали в эстафете 4х5 км на Олимпиаде-2022. За российскую команду выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Источник: https://tass.ru/olimpiada-2022-v-pekine/13697527
Олимпиада
Вероника Степанова
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