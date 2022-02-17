Финский лыжник Нисканен не выступит в марафоне на Олимпиаде в Пекине

Финский лыжник Йиво Нисканен объявил о завершении своих выступлений на Олимпийских играх в Пекине. 30-летний спортсмен не примет участие в марафоне на 50 километров, который состоится 19 февраля.

«Для меня гонки в Китае подошли к концу. Мне было приятно соревноваться, возможно, даже в лучшей форме за всю мою карьеру, и забрать домой сразу несколько медалей», — написал Нисканен на своей странице в Instagram.

На Играх в Пекине Нисканен стал обладателем трех наград: золотой медали в гонке с раздельным стартом, серебра в командном спринте, а также бронзы в скиатлоне.