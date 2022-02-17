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Сегодня, 14:46

Финский лыжник Нисканен не выступит в марафоне на Олимпиаде в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент

Финский лыжник Йиво Нисканен объявил о завершении своих выступлений на Олимпийских играх в Пекине. 30-летний спортсмен не примет участие в марафоне на 50 километров, который состоится 19 февраля.

«Для меня гонки в Китае подошли к концу. Мне было приятно соревноваться, возможно, даже в лучшей форме за всю мою карьеру, и забрать домой сразу несколько медалей», — написал Нисканен на своей странице в Instagram.

На Играх в Пекине Нисканен стал обладателем трех наград: золотой медали в гонке с раздельным стартом, серебра в командном спринте, а также бронзы в скиатлоне.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Йиво Нисканен
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