Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 06:01

Финны объяснили, зачем Большунов держался за палку Нисканена в скиатлоне

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации

Финская газета Ilta Lehti опубликовала расследование в связи с необычным фото, сделанным во время скиатлона на Олимпиаде в Пекине.

На снимке видно, как на классическом отрезке дистанции лыжник из Финляндии Ийво Нисканен возглавляет гонку, а следующий за ним россиянин Александр Большунов держится за его палку. Этот кадр вызвал недоумение у некоторых болельщиков, так что журналисты Ilta Lehti решили объяснить ситуацию при помощи экспертов.

По их словам, лыжник, находящийся за спиной соперника в контактной гонке, оказывается в «воздушном мешке» и имеет преимущество в скорости примерно в 20-30 секунд на пяти километрах. На фото Нисканена с Большуновым Александр на спуске за счет «воздушного мешка» движется быстрее Ийво, но не хочет выходить вперед и хватается за палку соперника. В результате скорость россиянина немного гасится, а финн получает дополнительное ускорение.

Сегодня Нисканен и Большунов выступят на Олимпиаде в гонке с раздельным стартом классическим стилем. Но они навряд ли смогут пересечься на дистанции у Йово 64-й стартовый номер, а у Большунова — 70-й. Между ними — три минуты, пропасть по меркам современных лыж и дистанции в 15 км.

0
Читайте также
Год назад он оскорблял россиян после своих побед, а теперь проиграл конкуренцию спринтеру. Печаль Эмиля Иверсена
Улыбка Камилы: неужели кошмар 15-летнего подростка закончился, и с Валиевой сняли допинг-обвинения
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада-2022, Дания — Россия: смотреть прямую трансляцию
Российские скелетонистки не попали в топ-10 после первого заезда на Олимпиаде-2022
Главный тренер сборной Дании: «Не думаю, что мы можем удивить россиян»
Трусова вновь упала с тройного акселя на тренировке короткой программы в Пекине
Российские фигуристки вышли на тренировку в Пекине
Старт хоккея на Олимпиаде: Россия мучалась, Канада берегла силы, а американцы уничтожили хозяев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Большунову и Спицову досрочно присвоено воинское звание «капитан»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости