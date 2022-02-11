Финны объяснили, зачем Большунов держался за палку Нисканена в скиатлоне

Финская газета Ilta Lehti опубликовала расследование в связи с необычным фото, сделанным во время скиатлона на Олимпиаде в Пекине.

На снимке видно, как на классическом отрезке дистанции лыжник из Финляндии Ийво Нисканен возглавляет гонку, а следующий за ним россиянин Александр Большунов держится за его палку. Этот кадр вызвал недоумение у некоторых болельщиков, так что журналисты Ilta Lehti решили объяснить ситуацию при помощи экспертов.

По их словам, лыжник, находящийся за спиной соперника в контактной гонке, оказывается в «воздушном мешке» и имеет преимущество в скорости примерно в 20-30 секунд на пяти километрах. На фото Нисканена с Большуновым Александр на спуске за счет «воздушного мешка» движется быстрее Ийво, но не хочет выходить вперед и хватается за палку соперника. В результате скорость россиянина немного гасится, а финн получает дополнительное ускорение.

Сегодня Нисканен и Большунов выступят на Олимпиаде в гонке с раздельным стартом классическим стилем. Но они навряд ли смогут пересечься на дистанции у Йово 64-й стартовый номер, а у Большунова — 70-й. Между ними — три минуты, пропасть по меркам современных лыж и дистанции в 15 км.