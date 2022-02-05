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«Это было делом принципа». Вылегжанин — о серебре Непряевой на Олимпиаде

Вылегжанин оценил серебро Непряевой в лыжных гонках на Олимпиаде-2022
Микеле Антонов

Трехкратный призер Олимпийских игр в Сочи Максим Вылегжанин в разговоре с «СЭ» отреагировал на первую российскую медаль в лыжных гонках на олимпиаде в Пекине.

«Получить медаль в первой гонке было делом принципа. На первой гонке. Это поднимет настроение во всей лыжной команде, и не только. У нас хорошая подготовка, прекрасно работают лыжи. Очень здорово, что на первой гонке есть медаль. Тереза Йохауг весь сезон показывала себя очень хорошо. Тут видно, что с другими спортсменками бороться можно. Трасса сложная, на ней спортсменки растягиваются. Также рад за Настю Рыгалину. 8-ое место для дебютантки Олимпиады! Очень хорошее выступление», — сказал Вылегжанин «СЭ».

Золотую медаль завоевала норвежка Тереза Йохауг, серебро у россиянки Натальи Непряевой, замкнула тройку призерок австрийка Тереза Штадлобер.

Анастасия Рыгалина финишировала восьмой, Татьяна Сорина — на 11-й строчке, Юлия Ступак — на 24-й.

Лыжные гонки среди женщин на&nbsp;Олимпиаде-2022. Непряева завоевала серебряную медаль Олимпиады в скиатлоне, у Йохауг — золото

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Максим Вылегжанин
Наталья Непряева
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