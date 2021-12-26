Эстберг не выступит на Олимпийских играх в Пекине
20:57
Норвежская лыжница Ингвильд Флюгстад Эстберг не выступит на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Также 31-летняя спортсменка пропустит стартующий 28 декабря «Тур де Ски».
По словам врача сборной Норвегии Ойстейна Андерсена, состояние здоровья Эсберг недостаточно хорошее, поэтому ей придется сделать длительный перерыв в соревнованиях.
«Это тяжелая новость. Я проделала огромную работу, выкладывалась на все 100 процентов, хорошо себя чувствовала. Теперь мечта разбита, но ничего не поделать. Остается только смотреть вперед, — цитирует Эстберг VG.
Напомним, что норвежка больше полутора лет не выступала из-за травм. Она вернулась к выступлениям в этом сезоне на первом этапе Кубка мира в Руке.
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