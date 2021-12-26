Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022   //    Лыжные гонки

Эстберг не выступит на Олимпийских играх в Пекине

20:57

Норвежская лыжница Ингвильд Флюгстад Эстберг не выступит на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Также 31-летняя спортсменка пропустит стартующий 28 декабря «Тур де Ски».

По словам врача сборной Норвегии Ойстейна Андерсена, состояние здоровья Эсберг недостаточно хорошее, поэтому ей придется сделать длительный перерыв в соревнованиях.

«Это тяжелая новость. Я проделала огромную работу, выкладывалась на все 100 процентов, хорошо себя чувствовала. Теперь мечта разбита, но ничего не поделать. Остается только смотреть вперед, — цитирует Эстберг VG.

Напомним, что норвежка больше полутора лет не выступала из-за травм. Она вернулась к выступлениям в этом сезоне на первом этапе Кубка мира в Руке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
10 быстрых и красивых салатов на Новый год
Daily Express сообщил о планах Британии эвакуировать военных с территории Украины
0
Реклама