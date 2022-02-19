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Сегодня, 11:28

Эмоции Вяльбе после медалей Большунова и Якимушкина в масс-старте Олимпиады-2022

Сергей Разин
корреспондент
Александр Большунов.
Фото ОКР

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль масс-старта на Олимпиаде-2022.

После финиша президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе обняла Большунова и Ивана Якимушкина, который стал серебряным призером, а также пообщалась с Артемом Мальцевым и Денисом Спицовым.

Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км, Якимушкин проиграл Большунову 5,5 секунды. Третьим стал норвежец Симен Крюгер (отставание +7,0 секунды). Мальцев занял четвертое место (+10,7), Спицов стал шестым (+26,2).

Олимпиада
Александр Большунов
Елена Вяльбе
Иван Якимушкин
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