Эмоции Вяльбе после медалей Большунова и Якимушкина в масс-старте Олимпиады-2022

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль масс-старта на Олимпиаде-2022.

После финиша президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе обняла Большунова и Ивана Якимушкина, который стал серебряным призером, а также пообщалась с Артемом Мальцевым и Денисом Спицовым.

Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км, Якимушкин проиграл Большунову 5,5 секунды. Третьим стал норвежец Симен Крюгер (отставание +7,0 секунды). Мальцев занял четвертое место (+10,7), Спицов стал шестым (+26,2).