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Сегодня, 15:16

Елена Вяльбе: «Снег на олимпийских трассах в Пекине не скользкий. Многое будет зависеть от смазчиков»

Вяльбе высказалась о качестве олимпийских трасс в Пекине
Виктория Кравченко
Елена Вяльбе.
Фото «СЭ»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала «КП Спорт», что думает о лыжных трассах на Олимпиаде в Пекине.

— Трассы находятся на большой высоте, почти 1800 м над уровнем моря. Хотя сообщают, что очень сложная трасса и совсем не скользкий снег.

— То есть многое будет зависеть от смазки лыж?

— И от смазчиков, и от функционального состояния спортсмена, сможет ли он терпеть, когда лыжи не едут.

— А уже известно по дистанциям кто какую гонку побежит? Или вы приедете и будете решать все на месте?

— Мы пока на сто процентов знаем только на первую гонку. Все остальное мы еще не расписываем.

С 5 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут соревнования среди женщин в лыжных гонках на зимней Олимпиаде-2022.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://www.kp.ru/sports/olimpiada-2022-v-pekine/elena-vyalbe-sneg-na-olimpijskih-trassah-v-pekine-ne-skolzkij-mnogoe-budet-zaviset-ot-smazchikov/
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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