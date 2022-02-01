Елена Вяльбе: «Снег на олимпийских трассах в Пекине не скользкий. Многое будет зависеть от смазчиков»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала «КП Спорт», что думает о лыжных трассах на Олимпиаде в Пекине.

— Трассы находятся на большой высоте, почти 1800 м над уровнем моря. Хотя сообщают, что очень сложная трасса и совсем не скользкий снег.

— То есть многое будет зависеть от смазки лыж?

— И от смазчиков, и от функционального состояния спортсмена, сможет ли он терпеть, когда лыжи не едут.

— А уже известно по дистанциям кто какую гонку побежит? Или вы приедете и будете решать все на месте?

— Мы пока на сто процентов знаем только на первую гонку. Все остальное мы еще не расписываем.

С 5 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут соревнования среди женщин в лыжных гонках на зимней Олимпиаде-2022.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине