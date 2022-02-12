«Сердце перестало биться». Вяльбе — о золоте в женской эстафете на Олимпиаде
Елена Вяльбе поделилась эмоциями от победы сборной России в эстафете на Олимпиаде-2022
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу женской сборной России по лыжным гонкам в эстафете 4x5 км на Олимпиаде в Пекине.
«У меня уже никаких эмоций нет. Сердце перестало биться. Счастье переполняет через край!» — сказала Вяльбе «СЭ».
В составе женской сборной России в эстафете выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Серебряным призером Олимпиады-2022 в эстафете стала сборная Германии с отставанием в 18,2 секунды. Бронза — у Швеции, которая проиграла России 20,7 секунды.
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