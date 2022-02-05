Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала серебро Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Очень рада! Давно уже говорю, что Наталья — та спортсменка, которая может бороться с Терезой Йохауг. Если бы она ее в самом начале чуть-чуть не упустила, то неизвестно, кто был бы победителем. Она грамотно прошла свою гонку. Мы видели, что у нее не очень шло в первой части, даже на середине классической дистанции. Наверное, поймала какой-то дискомфорт. Она не просто так выиграла Тур де ски. Да, там не было Терезы Йохауг. В любом случае, пришло ее время. Мы знаем ее возможности, на что она способна. Ждем от нее больших результатов», — сказала Вяльбе «СЭ».

5 февраля серебро в женском скиатлоне завоевала россиянка Наталья Непряева, золото у норвежки Терезы Йохауг. Замкнула тройку призерок австрийка Тереза Штадлобер.

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине начались 4 февраля и завершатся 20 февраля.