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Елена Вяльбе: «Непряева — та спортсменка, которая может бороться с Терезой Йохауг»

Вяльбе считает, что Непряева может бороться с норвежкой Йохауг на Олимпиаде-2022
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Наталья Непряева, Тереза Йохауг,Тереза Штадлобер.
Фото AFP

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала серебро Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Очень рада! Давно уже говорю, что Наталья — та спортсменка, которая может бороться с Терезой Йохауг. Если бы она ее в самом начале чуть-чуть не упустила, то неизвестно, кто был бы победителем. Она грамотно прошла свою гонку. Мы видели, что у нее не очень шло в первой части, даже на середине классической дистанции. Наверное, поймала какой-то дискомфорт. Она не просто так выиграла Тур де ски. Да, там не было Терезы Йохауг. В любом случае, пришло ее время. Мы знаем ее возможности, на что она способна. Ждем от нее больших результатов», — сказала Вяльбе «СЭ».

5 февраля серебро в женском скиатлоне завоевала россиянка Наталья Непряева, золото у норвежки Терезы Йохауг. Замкнула тройку призерок австрийка Тереза Штадлобер.

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине начались 4 февраля и завершатся 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
Наталья Непряева
Тереза Йохауг
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