Вяльбе не стала отвечать на вопрос об ожиданиях от мужской эстафеты на Олимпиаде

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в эфире «Первого канала» отказалась говорить об ожиданиях от предстоящей мужской лыжной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

— Главный вопрос: как готовы сегодня лыжники.

— Я на сегодняшний день никаких комментариев не даю. Меня позвали сюда для того, чтобы обсудить вчерашний день. Давайте обсудим вчерашний день и будем наслаждаться сегодняшней гонкой.

Ранее сообщалось, что Вяльбе решила бойкотировать норвежские СМИ и не будет с ними общаться пока перед ней не извинится король Норвегии Харальд.12 февраля она опровергла эту информацию.

Мужская лыжная эстафета в Пекине началась в 10.00 (мск).