Девон Кершоу считает фаворитом в скиатлоне норвежскую лыжницу Терезе Йохауг

Кершоу назвал тройку возможных финалисток в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Канадец Девон Кершоу рассказал, кого считает фаворитом в скиатлоне на зимних Играх в Пекине.

«Жду, что в скиатлоне победит Йохауг. У нее нет ни одного личного золота, и сейчас она в своей лучшей форме. Плюс трасса на высокогорье. Она испытала немалый стресс из-за коронавируса в команде. Йохауг феноменальна.

Второе место отдам Карлссон, Фрида меня очень впечатлила в этом сезоне. Она была очень хороша этой зимой. А на третьем месте в мое прогнозе, пожалуй, будет Непряева», — цитирует Кершоу в эфире подкаста FasterSkier.

С 5 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут соревнования среди женщин в лыжных гонках на зимней Олимпиаде-2022.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине