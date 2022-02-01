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Сегодня, 15:04

Девон Кершоу считает фаворитом в скиатлоне норвежскую лыжницу Терезе Йохауг

Кершоу назвал тройку возможных финалисток в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине
Виктория Кравченко

Канадец Девон Кершоу рассказал, кого считает фаворитом в скиатлоне на зимних Играх в Пекине.

«Жду, что в скиатлоне победит Йохауг. У нее нет ни одного личного золота, и сейчас она в своей лучшей форме. Плюс трасса на высокогорье. Она испытала немалый стресс из-за коронавируса в команде. Йохауг феноменальна.

Второе место отдам Карлссон, Фрида меня очень впечатлила в этом сезоне. Она была очень хороша этой зимой. А на третьем месте в мое прогнозе, пожалуй, будет Непряева», — цитирует Кершоу в эфире подкаста FasterSkier.

С 5 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут соревнования среди женщин в лыжных гонках на зимней Олимпиаде-2022.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Наталья Непряева
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