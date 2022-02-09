Милонов: «Норвежцы сами не рады, что их неудачи оправдывают политическими криками»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе бойкотировать норвежские СМИ после публикации материала о победе Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Мне сложно сказать, нужно ли полностью объявлять бойкот, — сказал Милонов «СЭ». — В Норвегии живут нормальные люди. Есть определенные политики и журналисты, которые пытаются нагонять истерию. Я очень хорошо знаю эту страну. По определению эта риторика не норвежская история. Англичане, американцы, но не норвежцы. Люди из Норвегии сами по себе спокойны. Но неспортивное поведение выходит за все нормы. Например, отказались бежать из-за холода. Показатель, что они чувствуют себя королями. Надо понимать, что монархия в Норвегии давно уже игрушечная. Норвежская монархия в лыжном спорте стала легендой, а не реальностью. Попытки помочь своей сборной, убрав сильных конкурентов, это негодяйство. Об этом надо говорить. Мы должны использовать любую возможность донесения до норвежцев того факта, что их пытаются обдурить. Сначала астматики, теперь эти дешевые клише. Уверены, что сами норвежцы не рады, что их неудачи оправдывают политическими криками».

Ранее, 6 февраля, Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Второе место занял россиянин Денис Спицов, третьим стал финн Ийво Нисканен.

Норвежец Йоханнес Клебо занял в скиатлоне 40-е место, уступив победителю гонки более девяти минут.