Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала победу женской сборной России по лыжным гонкам в эстафете 4x5 км на Олимпиаде в Пекине.

«Смотрели гонку всем правительством. Это подарок всем людям, которые любят лыжи. Это невероятная борьба. Спасибо немкам! Такая победа очень ценна, думаю, болельщики кричали громко у телевизоров. Командные гонки дают больший азарт, это было очень круто! Я Лену (Елену Вяльбе. — Прим. «СЭ») хвалю с начала Олимпиады, и хвалила до этого. Она большой специалист, знает, как все должно быть, поскольку сама все это прошла. Очень за нее рада! Для Лены лыжная Федерация — ее ребенок, которого она воспитывает, ругает и любит! Поэтому у нее все получается», — сказала Журова «СЭ».

Ранее, 12 февраля, российские лыжницы завоевали золото в женской эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

В составе российской команды выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.