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Сегодня, 12:09

Журова: «Для Вяльбе лыжная Федерация — ее ребенок. Поэтому у нее все получается»

Журова отреагировала на победу российских лыжниц в эстафете 4x5 км на Олимпийских играх
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Светлана Журова.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала победу женской сборной России по лыжным гонкам в эстафете 4x5 км на Олимпиаде в Пекине.

«Смотрели гонку всем правительством. Это подарок всем людям, которые любят лыжи. Это невероятная борьба. Спасибо немкам! Такая победа очень ценна, думаю, болельщики кричали громко у телевизоров. Командные гонки дают больший азарт, это было очень круто! Я Лену (Елену Вяльбе. — Прим. «СЭ») хвалю с начала Олимпиады, и хвалила до этого. Она большой специалист, знает, как все должно быть, поскольку сама все это прошла. Очень за нее рада! Для Лены лыжная Федерация — ее ребенок, которого она воспитывает, ругает и любит! Поэтому у нее все получается», — сказала Журова «СЭ».

Ранее, 12 февраля, российские лыжницы завоевали золото в женской эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

В составе российской команды выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Вероника Степанова
Елена Вяльбе
Светлана Журова
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