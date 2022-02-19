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Сегодня, 11:35

Журова предложила Большунову нести флаг на церемонии закрытия ОИ-2022 после победы в масс-старте

Журова отреагировала на результаты мужского масс-старта по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022
Георгий Скобликов

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на результаты мужского масс-старта на 28,4 км по лыжам на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Я восхищалась Сашей! Сегодня были шахматы на лыжах. Это было потрясающе. Большунов теперь точно наш царь. Его точно представят к государственной награде, как это положено. В его случае, насколько я помню, это за заслуги перед отечеством четвертой степени. Такая награда положена за такие результаты. Что касается сокращения дистанции, то тот, кто возмущался, с нее же и сошел. Всякое бывает, вспоминаю свое детство, в 20 градусов мороза никто соревнования не отменял. В конце гонки погода ведь была приличная. Но от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Может, Саша еще с большим отрывом победил бы», — сказала Журова «СЭ».
Также олимпийская чемпионка по конькобежному спорту высказалась о знаменосце сборной ОКР на церемонии закрытия Игр-2022.
«Думаю, что Большунова надо нашим знаменосцем на церемонии закрытия делать. Он оправданно не пошел с флагом в начале, так как должен был выиграть первую медаль. Сейчас повторение золота, было серебро. Как мы начали с лыж, так и закончим. Так что Саше надо вручить флаг в руки, и он будет вести нашу сборную на церемонии закрытия. Это мое мнение, говорила об этом в начале, теперь в конце», — добавила Журова.
После победы в масс-старте Александр Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом. Второе место в гонке занял россиянин Иван Якимушкин.
Ранее FIS приняла решение сократить мужскую гонку с 50 до 28,4 километра из-за неблагоприятных погодных условий в Китае.

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