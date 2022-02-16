Зимятов поздравил всех россиян с двойной бронзой в лыжном спринте на Олимпийских играх

Зимятов отреагировал на бронзовые награды в женском и мужском командном спринте на Олимпиаде

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов прокомментировал «СЭ» бронзовые награды россиян в женском и мужском командном спринте.

«Уже вторая половина Олимпийских игр и видно, кто на что способен. Видим, что и норвежцы подтягиваются. Спринтерские гонки специфические. Тут могут быть и падения, что и было у Терентьева, да и норвежцы с финнами набрали хорошую форму. Все друг друга знают, разведка боем закончилась уже. Что у женщин, что у мужчин все прошло в достойной конкуренции. Главное, что эти бронзовые медали были заработаны в борьбе, ребята старались, молодцы. Всех россиян и болельщиков поздравляю с двойной бронзой!» — сказал Зимятов «СЭ».

Николай Зимятов также призвал Министерство спорта РФ уделять больше внимания лыжникам, которые приносят больше всех медалей в копилку ОКР на Олимпиаде-2022.

Ранее, 16 февраля, россиянки Ступак и Непряева стали бронзовыми призерами в командном спринте, а Большунов и Терентьев взяли бронзу в командном спринте.