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Сегодня, 11:28

«Большунова в знаменосцы! Заслужил!» Тихонов — о золоте в марафоне

Тихонов отреагировал на третье золото Большунова на Олимпиаде в Пекине
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу Александра Большунова в масс-старте на 28,4 км на Олимпиаде в Пекине.

«Большунова в знаменосцы! Заслужил! Имя Александр созвучно со знаменосцем. Меня тоже назвали Александром. И я был знаменосцем в Америке, Карелин тоже наш теска, и он тоже был знаменосцем. Символичность в этом есть. Умница Большунов! Он достоин этого», — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее, 19 февраля, Александр Большунов завоевал третье олимпийское золото в Пекине.

Олимпиада завершится завтра, 20 февраля.

Олимпиада
Александр Большунов
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