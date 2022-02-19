Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу Александра Большунова в масс-старте на 28,4 км на Олимпиаде в Пекине.

«Большунова в знаменосцы! Заслужил! Имя Александр созвучно со знаменосцем. Меня тоже назвали Александром. И я был знаменосцем в Америке, Карелин тоже наш теска, и он тоже был знаменосцем. Символичность в этом есть. Умница Большунов! Он достоин этого», — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее, 19 февраля, Александр Большунов завоевал третье олимпийское золото в Пекине.

Олимпиада завершится завтра, 20 февраля.