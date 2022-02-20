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Сегодня, 08:57

«Медали завоевывают спортсмены. Они бежали. И это их заслуга». Бородавко — о награждении тренеров

Бородавко заявил, что тренеры просто помогают спортсменам
Владимир Иванов
Обозреватель

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался на тему награждения тренеров медалями на Олимпиадах. По его словам, награды — заслуга спортсменов.

— Главный тренер волейболистов Туомас Саммелвуо после серебра в Токио задался вопросом: а почему тренеров не награждают медалями? Они проходят такой же сложный путь, как и спортсмены. Прав?

— Никогда не задавался таким вопросом. Никогда такого не было — ну и ладно. Какой смысл сейчас требовать?

— Вам медаль не нужна?

— Медали завоевывают спортсмены. Они бежали. И это их заслуга. Мы просто немного помогает. Я очень рад за них.

— Татьяна Данченко, великий тренер синхронисток, тоже как-то сетовала: после каждой Олимпиады спортсменов чествуют, дарят машины, а они скромно стоят в сторонке. Почти никто не вспоминает.

— Такова судьба тренеров.

Юрий Бородавко
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