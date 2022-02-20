Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался на тему награждения тренеров медалями на Олимпиадах. По его словам, награды — заслуга спортсменов.

— Главный тренер волейболистов Туомас Саммелвуо после серебра в Токио задался вопросом: а почему тренеров не награждают медалями? Они проходят такой же сложный путь, как и спортсмены. Прав?

— Никогда не задавался таким вопросом. Никогда такого не было — ну и ладно. Какой смысл сейчас требовать?

— Вам медаль не нужна?

— Медали завоевывают спортсмены. Они бежали. И это их заслуга. Мы просто немного помогает. Я очень рад за них.

— Татьяна Данченко, великий тренер синхронисток, тоже как-то сетовала: после каждой Олимпиады спортсменов чествуют, дарят машины, а они скромно стоят в сторонке. Почти никто не вспоминает.

— Такова судьба тренеров.