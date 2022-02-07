Бородавко рассказал, как акклиматизация влияет на спортсменов во время Олимпиады в Пекине

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о том, как акклиматизация влияет на спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

«Гонка закончилась, эмоции схлынули, впереди новые старты, идет подготовка к новым стартам. Александр Большунов планирует стартовать, как и говорили мы с ним: принимать решения непосредственно перед каждой гонкой.

Такие громадные отрывы, которые были на скиатлоне, говорят о том, что не все спортсмены смогли акклиматизироваться именно к условиям пребывания и к самим очень тяжелым трассам, тяжелому снегу», — приводит слова Бородавко RT.

6 февраля российский лыжник Александр Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне. Серебро завоевал еще один россиянин — Денис Спицов.