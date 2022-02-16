Бородавко прокомментировал бронзу Большунова и Терентьева в командном спринте на Олимпиаде в Пекине

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал бронзу Александра Большунова и Александра Терентьева в командном спринте на Олимпиаде в Пекине.

— Рассматривали возможность сделать замену?

— Сегодня у нас был оптимальный состав.

— Было ощущение, что на передаче эстафеты теряли в скорости...

— Это не имело какого-то решающего значения.

— Может, как-то рельеф сказался на результате?

— Здесь горы. Большунов и Терентьев — крупные и большие спортсмены. Такие рывки просто так не проходят, мышцы закисляются.

— Две бронзы для Терентьева, у которого все начинается — это прекрасный результат?

— Это на самом деле круто. Маленький аванс для будущего, для уверенности. В будущем у него будет прогресс.

Сегодня, 16 февраля Большунов и Терентьев заняли третье место в командном спринте. Золото завоевала сборная Норвегии, за которую выступили Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо, серебро — у финнов Йони Мяки и Ийво Нисканена.