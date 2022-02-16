Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 13:40

Бородавко прокомментировал бронзу Большунова и Терентьева в командном спринте на Олимпиаде в Пекине

Владимир Иванов
Обозреватель
Александр Терентьев финиширует третьим.
Фото Reuters

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал бронзу Александра Большунова и Александра Терентьева в командном спринте на Олимпиаде в Пекине.

— Рассматривали возможность сделать замену?

— Сегодня у нас был оптимальный состав.

— Было ощущение, что на передаче эстафеты теряли в скорости...

— Это не имело какого-то решающего значения.

— Может, как-то рельеф сказался на результате?

— Здесь горы. Большунов и Терентьев — крупные и большие спортсмены. Такие рывки просто так не проходят, мышцы закисляются.

— Две бронзы для Терентьева, у которого все начинается — это прекрасный результат?

— Это на самом деле круто. Маленький аванс для будущего, для уверенности. В будущем у него будет прогресс.

Сегодня, 16 февраля Большунов и Терентьев заняли третье место в командном спринте. Золото завоевала сборная Норвегии, за которую выступили Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо, серебро — у финнов Йони Мяки и Ийво Нисканена.

Олимпиада 2022: Александр Большунов и&nbsp;Александр Терентьев. Олимпиада 2022: у лыжников — две бронзы, у биатлонисток — серебро в эстафете! Онлайн-трансляция 16 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Александр Терентьев
Юрий Бородавко
1
2
Читайте также
Евгений Плющенко: «Считаю, Щербакова — лучшая в короткой программе. А Трусова будет в тройке»
Крах школы Тутберидзе, поднятие возрастного ценза, новая война с ВАДА: возможные последствия «дела Валиевой»
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Российский фристайлист Буров вышел в главный финал Олимпиады в акробатике
Губерниев: «Резцова показала лучшее время среди всех в эстафете — фантастика»
«Не понимаю вопросов про чужие деньги». Кристина Резцова — о второй олимпийской медали
Итоги со «звездочкой». МОК продолжает манипулировать решением суда по делу Валиевой
Олимпиада 2022: Россия может сыграть с Канадой, у лыжников — две бронзы, у биатлонисток — серебро! Онлайн-трансляция 16 февраля
«Не счастлив, но своей командой доволен». Российские керлингисты вылетели с Олимпиады, но ушли ярко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Состояние уже не то — эмоциональное и психологическое». Бородавко — о бронзе российских лыжниц на Олимпиаде

Бородавко отреагировал на решение Большунова не подходить к Терентьеву после финиша в командном спринте
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости