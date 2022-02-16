Бородавко отреагировал на решение Большунова не подходить к Терентьеву после финиша в командном спринте

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на решение Александра Большунова не подходить к Александру Терентьеву после финиша командного спринта на Олимпиаде в Пекине.

— Большунов не подошел к Терентьеву после финиша...

— Не знаю, в чем здесь история. Ни в каких правилах это не прописано. Никто же не знает, почему так. Может, Большунов был недоволен собой. Может, Терентьевым. Поговорим, узнаем. Мы же прекрасно понимаем максимализм Большунова. Он хотел победить. Но нужно радоваться этой бронзовой медали. Она выстрадана, заслуженна. Ещё будут гонки, они проявят себя.

Сегодня, 16 февраля Большунов и Терентьев заняли третье место в командном спринте. Терентьев был финишером, Большунов не стал подходить к партнеру по команде после того, как тот финишировал.

Золото завоевала сборная Норвегии, за которую выступили Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо, серебро — у финнов Йони Мяки и Ийво Нисканена.