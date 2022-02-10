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Сегодня, 18:23

Большунову и Спицову досрочно присвоено воинское звание «капитан»

Директор Росгвардии досрочно присвоил воинское звание «капитан» Большунову и Спицову
Виктория Кравченко
Денис Спицов и Александр Большунов.
Фото Reuters

Директор Росгвардии Виктор Золотов досрочно присвоил воинское звание «капитан» российским лыжникам Александру Большунову и Денису Спицову.

«Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации олимпийскому чемпиону старшему лейтенанту Александру Большунову и серебряному призеру Олимпиады в Пекине старшему лейтенанту Денису Спицову присвоено звание «капитан»», — передает пресс-служба Росгвардии.

Генерал армии Виктор Золотов поздравил военнослужащих Росгвардии старших лейтенантов Александра Большунова и Дениса Спицова с медалями на Олимпиаде.

Большунов выиграл золото в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, Спицов взял серебряную медаль в этой же гонке.

Источник: https://rosguard.gov.ru/
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Денис Спицов
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