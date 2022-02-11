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Сегодня, 17:30

Большунов вышел на шестое место по числу медалей среди российских спортсменов на Олимпиадах

Кирилл Бурдаков
Корреспондент

Лыжник Александр Большунов вышел на шестое место по числу медалей среди российских спортсменов на Олимпиадах.

На данный момент у Большунова в активе шесть олимпийских медалей: 1 золотая, 4 серебряные и 1 бронзовая.

Больше всего наград у гимнаста Алексея Немова. Он принимал участие в двух Олимпиадах, в которых выиграл 12 медалей: 4 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых.

Второе место занимает синхронистка Светлана Ромашова (7 золотых медалей), а замыкает тройку гимнастка Светлана Хоркина, у которой 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовая медаль (7).

Шесть олимпийских наград помимо Большунова имеют лыжницы Лариса Лазутина и Юлия Чепалова.

Лидеры по медалям среди российских спортсменов (с 1994 года)

Спортсмен

Вид

З

С

Б

Всего

Алексей Немов

Спортивная гимнастика

4

2

6

12

Светлана Ромашина

Синхронное плавание

7

0

0

7

Светлана Хоркина

Спортивная гимнастика

2

4

1

7

Дмитрий Саутин

Прыжки в воду

2

2

3

7

Алия Мустафина

Спортивная гимнастика

2

2

3

7

Лариса Лазутина

Лыжи

4

1

1

6

Юлия Чепалова

Лыжи

3

2

1

6

Александр Большунов

Лыжи

1

4

1

6

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. В турнире разыгрываются 109 комплектов медалей.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Алексей Немов
Светлана Ромашина
Светлана Хоркина
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