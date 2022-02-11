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Сегодня, 12:58

Большунов: «Сегодня только второй, но есть еще возможности»

Большунов высказался о своей серебряной медали в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде
Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото AFP

Российский лыжник Александр Большунов выложил у себя в Instagram пост, посвященный прошедшей гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодня только второй, но есть еще возможности. Спасибо команде!» — написал Большунов и опубликовал фотографию с пьедестала почета.

Публикация от Aleksandr Bolshunov (@san_sanych_bolshunov)

Сегодня, 11 февраля, Большунов занял второе место в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине. Россиянин проиграл чемпиону Иво Нисканену из Финляндии 23,2 секунды. Бронзовым призером стал норвежец Йоханнес Клебо.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Следующая мужская гонка на Играх состоится 13 февраля — в этот день пройдет эстафета 4х10 км.

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