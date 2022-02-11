Большунов выигрывал медали во всех шести олимпийских гонках, в которых участвовал

Российский лыжник Александр Большунов выигрывал медали во всех шести олимпийских гонках, в которых принимал участие.

Первые Олимпийские игры спортсмена были в 2018 году в Пхенчхане. Тогда Большунов участвовал в четырех гонках и выиграл бронзу в спринте и три серебра: в масс-старте, эстафете и командном спринте.

На Олимпиаде-2022 россиянин на данный момент пробежал две гонки из трех возможных. По итогу 25-летний Большунов завоевал золото в скиатлоне и стал вторым в индивидуальной гонке.

Олимпийские гонки Александра Большунова

Дата Город Дисциплина Место 13.02.2018 Пхенчхан Спринт (к) 3-е 18.02.2018 Пхенчхан Масс-старт, 50 км (к) 2-е 21.02.2018 Пхенчхан Эстафета 4х10 км 2-е 24.02.2018 Пхенчхан Командный спринт (с) 2-е 06.02.2022 Пекин Скиатлон 1-е 11.02.2022 Пекин Индивидуальная гонка, 15 км (к) 2-е

В Пекине лыжникам осталось пробежать эстафету, командный спринт и масс-старт.