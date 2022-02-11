Большунов выигрывал медали во всех шести олимпийских гонках, в которых участвовал
Российский лыжник Александр Большунов выигрывал медали во всех шести олимпийских гонках, в которых принимал участие.
Первые Олимпийские игры спортсмена были в 2018 году в Пхенчхане. Тогда Большунов участвовал в четырех гонках и выиграл бронзу в спринте и три серебра: в масс-старте, эстафете и командном спринте.
На Олимпиаде-2022 россиянин на данный момент пробежал две гонки из трех возможных. По итогу 25-летний Большунов завоевал золото в скиатлоне и стал вторым в индивидуальной гонке.
Олимпийские гонки Александра Большунова
|
Дата
|
Город
|
Дисциплина
|
Место
|
13.02.2018
|
Пхенчхан
|
Спринт (к)
|
3-е
|
18.02.2018
|
Пхенчхан
|
Масс-старт, 50 км (к)
|
2-е
|
21.02.2018
|
Пхенчхан
|
Эстафета 4х10 км
|
2-е
|
24.02.2018
|
Пхенчхан
|
Командный спринт (с)
|
2-е
|
06.02.2022
|
Пекин
|
Скиатлон
|
1-е
|
11.02.2022
|
Пекин
|
Индивидуальная гонка, 15 км (к)
|
2-е
В Пекине лыжникам осталось пробежать эстафету, командный спринт и масс-старт.