Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 17:19

Большунов выигрывал медали во всех шести олимпийских гонках, в которых участвовал

Кирилл Бурдаков
Корреспондент

Российский лыжник Александр Большунов выигрывал медали во всех шести олимпийских гонках, в которых принимал участие.

Первые Олимпийские игры спортсмена были в 2018 году в Пхенчхане. Тогда Большунов участвовал в четырех гонках и выиграл бронзу в спринте и три серебра: в масс-старте, эстафете и командном спринте.

На Олимпиаде-2022 россиянин на данный момент пробежал две гонки из трех возможных. По итогу 25-летний Большунов завоевал золото в скиатлоне и стал вторым в индивидуальной гонке.

Олимпийские гонки Александра Большунова

Дата

Город

Дисциплина

Место

13.02.2018

Пхенчхан

Спринт (к)

3-е

18.02.2018

Пхенчхан

Масс-старт, 50 км (к)

2-е

21.02.2018

Пхенчхан

Эстафета 4х10 км

2-е

24.02.2018

Пхенчхан

Командный спринт (с)

2-е

06.02.2022

Пекин

Скиатлон

1-е

11.02.2022

Пекин

Индивидуальная гонка, 15 км (к)

2-е

В Пекине лыжникам осталось пробежать эстафету, командный спринт и масс-старт.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
1
1
Читайте также
У России в четвертьфинале будет слабый соперник? Новые расклады на плей-офф хоккейного турнира на Олимпиаде
Как Валиевой попал допинг? Почему ее не убрали с Олимпиады? У России отберут «золото» фигуристов? Ответы на главные вопросы грандиозного скандала
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Евгений Рукосуев: «Сейчас на эмоциях могу такое сказать, что потом будет стыдно»
Большунов переписывает историю Олимпиад. Он может стать величайшим русским лыжником всех времен
Стокгольмская антидопинговая лаборатория не будет комментировать пробы Камилы Валиевой
Олимпиада-2022: Большунов обошел Клебо в гонке за серебром «разделки». Третьяков уступил бронзу китайскому скелетонисту. Онлайн-трансляция
Украинский скелетонист прокомментировал свой политический баннер на Олимпиаде
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 11 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Советы мне не нужны». Вероника Степанова отреагировала на попадание в состав на эстафету на Олимпиаде

Большунов вышел на шестое место по числу медалей среди российских спортсменов на Олимпиадах
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости