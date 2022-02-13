Российский лыжник Александр Большунов подвел итоги эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня, 13 февраля, команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова стала первой на Олимпиаде в Пекине в эстафете 4x10 км.

— Саш, когда принял эстафету, тот отрыв, который Алексей тебе передал, как повлиял на твои действия? Ты счет, что надо убегать?

— Я понимал, что надо как минимум удержать это преимущество. Темп уже был задан Алексеем. Мое дело было удерживать это преимущество. Рад, что получилось еще и добавить. Сегодня лыжи сработали, сервис отработал, и команда подсказывала преимущество наше. На третьем кругу у меня получилось еще добавить и практически до минуты довести отставание второй команды.

— Теперь Китай как вторая родина?

— Я уже и Елене Валерьевне говорил об этом. Китай, я люблю тебя! Это лучшее место.

— Приедешь сюда, когда снимут все ограничения?

— Конечно!

Тренеры разумно поступили. Все правильно сделали. Расстановку правильную поставили. Я не сомневался в мужиках, что каждый выйдет и отработает свой этап просто великолепно.