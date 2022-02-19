Большунов переобулся в золотые ботинки после победы в масс-старте на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км на Олимпиаде в Пекине.

После победы в гонке россиянин переобулся в золотые ботинки.

Александр Большунов переобулся в золотые ботинки после победы в масс-старте на Олимпиаде в Пекине. Скриншот эфира канала «Россия 1»

Александр Большунов переобулся в золотые ботинки после победы в масс-старте на Олимпиаде в Пекине. Скриншот эфира канала «Россия 1»

Сегодня, 19 февраля после победы в масс-старте Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом. Лыжник выиграл все три золота на Олимпиаде в Пекине: до этого он выиграл мужскую эстафету в составе сборной России и скиатлон.

Сегодня, 19 февраля FIS приняла решение сократить мужской масс-старт на Олимпиаде с 50 до 28,4 километра из-за неблагоприятных погодных условий в Китае.