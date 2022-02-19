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Сегодня, 11:31

Большунов переобулся в золотые ботинки после победы в масс-старте на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км на Олимпиаде в Пекине.

После победы в гонке россиянин переобулся в золотые ботинки.

Александр Большунов переобулся в золотые ботинки после победы в масс-старте на Олимпиаде в Пекине. Фото Скриншот эфира канала «Россия 1»
Александр Большунов переобулся в золотые ботинки после победы в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.
Скриншот эфира канала «Россия 1»
Александр Большунов переобулся в золотые ботинки после победы в масс-старте на Олимпиаде в Пекине. Фото Скриншот эфира канала «Россия 1»
Александр Большунов переобулся в золотые ботинки после победы в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.
Скриншот эфира канала «Россия 1»

Сегодня, 19 февраля после победы в масс-старте Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом. Лыжник выиграл все три золота на Олимпиаде в Пекине: до этого он выиграл мужскую эстафету в составе сборной России и скиатлон.

Сегодня, 19 февраля FIS приняла решение сократить мужской масс-старт на Олимпиаде с 50 до 28,4 километра из-за неблагоприятных погодных условий в Китае.

Олимпиада 2022: Александр Большунов vs&nbsp;Йоханнес Клебо. Олимпиада 2022: Большунов выиграл масс-старт, Якимушкин — второй, Клебо сошел! Онлайн-трансляция 19 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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