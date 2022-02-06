Большунов идет вторым после 15 км классикой в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, уступая Нисканену 0,9 секунды

Российский лыжник Александр Большунов идет на втором месте после 15 км классическим ходом в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

Большунов уступает лидирующему финну Ийво Нисканену 0,9 секунды. Третью строчку занимает еще один представитель России Денис Спицов, который проигрывает лидеру 29,6 секунды.

В топ-10 идет еще один россиянин, Артем Мальцев, который занимает 10-ю строчку с отставанием в 1 минуту и 34,1 секунды от Нисканена. Позади Мальцева на 11-м месте идет норвежец Йоханнес Клебо, который уступает лидеру 1 минуту и 39,5 секунды. Алексей Червоткин занимает 24-е место с отставанием в 2 минуты и 38,4 секунды.

Отметим, что в начале гонки Александр Большунов упал, но смог вернуться в гонку и догнать группу лидеров.