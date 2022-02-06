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«Большунов доказал, что он лучший в мире! У Дениса Спицова начался подъем!» Бородавко подвел итоги скиатлона

Старший тренер сборной России отреагировал на победу Большунова в скиатлоне Олимпиады-2022
Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Reuters

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Большунов доказал, что он лучший в мире, — сказал Бородавко «СЭ». — У многих спортсменов за всю карьеру не было столько травм, сколько у Большунова за один сезон. Он нашел в себе силы собраться, выстоять и выиграть с таким огромным преимуществом. У Спицова начинается подъем. Он прошел очень трудный путь после прошедшей Олимпиады. Его второе место в личной гонке дорогого стоит. За этим лежит большой труд и огромное желание».

Большунов завоевал первое олимпийское золото в карьере. Также эта золотая медаль является первой для России на Олимпиаде в Пекине.

Отметим, что в начале гонки Большунов упал, но падение не повлияло на лыжника, и он быстро смог вернуться в группу лидеров.

Александр Большунов. Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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