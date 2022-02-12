«Девочки, я вас люблю!» Болельщики ликуют после победы лыжниц в эстафете Олимпиады

Сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету 4x5 км на Олимпиаде в Пекине.

В составе российской команды выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Второе место заняла Германия с отставанием в 18,2 секунды, третьей стала Швеция (+20,7).

Болельщики эмоционально отреагировали на третью золотую медаль сборной России на Играх в Китае.

Джон Сильвер: «Даааааа!!! Наконец-то мы взяли это золото!!! Спасибо, девчонки! Спасибо Вяльбе и остальным тренерам!»

Малюта: «Даааааа!!! Я это увидел!!! Какие же умницы-красавицы!!! Классная гонка!!! Все не подвели, но, Ника — супер!!! Всех с золотом! Россия, ура!!!»

Cоломон Кац: «Вот это да! Спасибище девушкам! Красотули вы наши!»

Деметрио: «Завтра от мужиков ждем тоже самое!»

fine.yorik77: «Ура! Ника Степанова — монстр!!!»

BOVAria: «Это невероятно! Степанова просто окончательно выжгла! Девочки, я вас люблю!!!»

Zeromanj: «Давно я так не орал при просмотре спортивных состязаний. Гениальная победа наших лыж. Все девчонки от первого до последнего этапа провели выдающуюся гонку. Это можно будет пересматривать вечно».

Владимир Иванович: «Степанова провела очень грамотную гонку. Было волнение, когда немка оторвалась, но Виктория проявила терпение и не бросилась вдогонку сразу. Вытерпела и разорвала немку и остальных на финише. Талантище!»

BorisOTTO: «А я ничего не буду писать, я просто иду по улице и пою!»

Инсбрук 1964: «Кто бы за год до Олимпиады, да что там — в начале сезона и даже перед самими Играми поверил в такой исход? Похоже, возвращаются золотые времена российских лыж. Теперь только не почивать на лаврах!»

Завтра, 13 февраля на Олимпиаде состоится мужская лыжная эстафета, начало — в 10.00 (мск).