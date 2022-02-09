Бессмертных: «В завтрашней разделке против Непряевой может сыграть усталость после спринта»

Российский лыжник Александр Бессмертных оценил форму российских лыжниц на Олимпиаде в Пекине.

«Скиатлон показал, что лучше всего из наших сейчас готова Наталья Непряева: не зря же она завоевала серебряную медаль. Вопрос только, насколько она устала после вчерашнего спринта. Саша Большунов, например, спринт решил пропустить, чтобы лучше подготовиться к своей классической гонке. Не хочу советовать, но, возможно, Наташе имело смысл сделать то же самое.



Трассы в Китае сложные, к тому же находятся на большой высоте. Каждое выступление здесь отнимает массу сил. Я был уверен, что Юлия Ступак наберет хорошую форму. Летом мы тренировались вместе, и Юля работала очень сильно», — приводит Betonmobile слова Бессмертных.

Женская гонка классическим стилем на 10 км на Олимпиаде в Пекине состоится завтра, 10 февраля (начало — в 10.00 мск). Сборную России представят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Лилия Васильева.