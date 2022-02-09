Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 15:35

Бессмертных: «В завтрашней разделке против Непряевой может сыграть усталость после спринта»

Бессмертных считает, что Непряевой может помешать усталость после спринта на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент

Российский лыжник Александр Бессмертных оценил форму российских лыжниц на Олимпиаде в Пекине.

«Скиатлон показал, что лучше всего из наших сейчас готова Наталья Непряева: не зря же она завоевала серебряную медаль. Вопрос только, насколько она устала после вчерашнего спринта. Саша Большунов, например, спринт решил пропустить, чтобы лучше подготовиться к своей классической гонке. Не хочу советовать, но, возможно, Наташе имело смысл сделать то же самое.

Трассы в Китае сложные, к тому же находятся на большой высоте. Каждое выступление здесь отнимает массу сил. Я был уверен, что Юлия Ступак наберет хорошую форму. Летом мы тренировались вместе, и Юля работала очень сильно», — приводит Betonmobile слова Бессмертных.

Женская гонка классическим стилем на 10 км на Олимпиаде в Пекине состоится завтра, 10 февраля (начало — в 10.00 мск). Сборную России представят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Лилия Васильева.

Источник: https://betonmobile.ru/bessmertnyih-protiv-nepryaevoy-mozhet-syigrat-ustalost-posle-sprinta
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Бессмертных
Наталья Непряева
0
Читайте также
Российских фигуристов лишат золота Олимпиады в команднике? Что об этом известно
Российских фигуристов заподозрили в допинге. Неужели отнимут «золото»? Что происходит
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада 2022: Елистратов в финале, скандал с российскими фигуристами и старт хоккея. Онлайн-трансляция 9 февраля
«Тело меняется в течение дня, и уже к вечеру комбинезон может не подходить». Наш ветеран двоеборья — о тонкостях в прыжках с трамплина
«Тупые правила, по которым Ретивых не смог поехать на Олимпиаду». Крамер — о карьере Устюгова и слезах Ступак
Россиянки Вострикова и Ефременкова вышли в четвертьфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1000 м
Автор статьи про российских лыжников ответил Елене Вяльбе на заявление о бойкоте норвежских СМИ
«Первый матч на Олимпиаде — это всегда волнение». Третьяк прокомментировал победу России над Швейцарией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Автор статьи про российских лыжников ответил Елене Вяльбе на заявление о бойкоте норвежских СМИ
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости