Автор статьи про российских лыжников ответил Елене Вяльбе на заявление о бойкоте норвежских СМИ

Журналист NRK Ян Петтер Сальтведт ответил президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе на ее заявление о бойкоте норвежских СМИ.

Вяльбе объявила о бойкоте норвежских СМИ после того, как Сальтведт опубликовал статью о победе Александра Большунова. В этой статье журналист заявил, что российские лыжники «вообще не должны были выходить на стартовую линию скиатлона».

«Я вовсе не пытался атаковать Большунова или российских спортсменов, выступающих в Пекине. Я написал, что Большунов — это подарок лыжному спорту и фантастический спортсмен. Это атака системы, которая является трусливой и не смогла добиться необходимого урегулирования безумного и систематического допингового скандала на Олимпиаде в Сочи.



То, чем сейчас занимается Вяльбе — это чистый театр. Я желаю ей прочитать то, что я написал, и рассказать, что она думает об Играх в Сочи в 2014 году. Если она объявляет бойкот всей норвежской прессе, то это говорит о том, с каким мировоззрением она живет. Я, в отличие от нее, могу вообще не реагировать на все это. Она делает все, чтобы пытаться говорить о чем-то другом, но не о том, что происходит на самом деле. Это ее работа, она обычно так и делает», — приводит Dagbladet слова Сальтведта.

В воскресенье, 6 февраля, Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Второе место занял россиянин Денис Спицов, третьим стал финн Ийво Нисканен. Норвежец Йоханнес Клебо занял в скиатлоне 40-е место, уступив победителю гонки более девяти минут.