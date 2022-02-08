Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова Сергея Устюгова о возможном завершении карьеры.

«У него такой дерганый сезон, ругань постоянная. Я понимаю Серегу. Он хороший малый, но в таких ситуациях тоже сложно. Выступать на выживание — зачем это надо? Жизнь продолжается. Ну не получилось. Это правильное решение. Я его полностью поддерживаю. Парень хороший, трудяга. Мне он нравится», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее, 8 февраля, Устюгов заявил, что больше Олимпиад в его жизни не будет. Российский спортсмен в своем забеге стал четвертым и не сумел пройти в финал спринта на Олимпиаде в Пекине.

Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль. Артем Мальцев финишировал пятым.