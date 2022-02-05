Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков в разговоре с «СЭ» отреагировал на первую российскую медаль в лыжных гонках на олимпиаде в Пекине.

«Очень рад за Наташу, поздравляю ее. Замечательную гонку сегодня провела. Вырвала важнейшую для нас всех медаль. Очень тяжелая трасса, лыжи ехали плохо. На гонку также повлияли и погодные условия, был достаточно холодно и ветрено. Тереза является лидером кубка мира, с ней очень сложно бороться, Наташа — героиня сегодня. Серебро — достойный результат. Нужно продолжать в том же духе, так держать!» — сказал Легков «СЭ».

Золотую медаль завоевала норвежка Тереза Йохауг, серебро у россиянки Натальи Непряевой, замкнула тройку призерок австрийка Тереза Штадлобер.

Анастасия Рыгалина финишировала восьмой, Татьяна Сорина — на 11-й строчке, Юлия Ступак — на 24-й.