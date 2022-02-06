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Сегодня, 12:04

Большунов: «Сегодня все складывалось идеально. После падения успокоился и пошел к своей гонке»

Большунов прокомментировал свою победу в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Reuters

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодня все складывалось, можно сказать, идеально. Падение было, но, наверное, нужно было, чтобы оно случилось. После него я успокоился и пошел к своей гонке. Я рад, что все сложилось как нужно, в нужный момент и в нужный час», — сказал в эфире Первого канала Большунов.

Большунов впервые в карьере стал олимпийским чемпионом и принес России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

Россия занимает второе место в медальном зачете Игр с 1 золотой, 2 серебряными и 1 бронзовой медалями.

Олимпиада 2022: Александр Большунов. Олимпиада 2022: Большунов взял первое золото Пекина! У Спицова — серебро! Россия обошла США в команднике фигуристов. Онлайн-трансляция

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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