Большунов: «Сегодня все складывалось идеально. После падения успокоился и пошел к своей гонке»

Большунов прокомментировал свою победу в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодня все складывалось, можно сказать, идеально. Падение было, но, наверное, нужно было, чтобы оно случилось. После него я успокоился и пошел к своей гонке. Я рад, что все сложилось как нужно, в нужный момент и в нужный час», — сказал в эфире Первого канала Большунов.

Большунов впервые в карьере стал олимпийским чемпионом и принес России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

Россия занимает второе место в медальном зачете Игр с 1 золотой, 2 серебряными и 1 бронзовой медалями.