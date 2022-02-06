Александр Большунов поделился эмоциями от победы на Олимпийских играх в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями от победы на Олимпийских играх в Пекине. В воскресенье 25-летний спортсмен завоевал золотую медаль в скиатлоне.

«Олимпийский чемпион — это на всю жизнь! Спасибо господу богу за то, что именно такой путь у меня», — написал Большунов в Instagram.

Это олимпийское золото стало первым для самого спортсмена в карьере. На Играх-2018 россиянин завоевал три серебряных и одну бронзовую медали.