«Если я не попал в камеру, не надо делать из этого выводы». Большунов объяснил, почему не подошел к Терентьеву сразу после финиша

Двукратный олимпийский чемпион Александр Большунов эксклюзивно для «СЭ» прокомментировал эпизод, который мог быть воспринят двояко — сразу после финиша Александра Терентьева в командном спринте он не подошел к партнеру по команде.

Кто-то посчитал это неуважением, но, на самом деле, ничего страшного не произошло.

— Я сел и накрылся курткой, — объяснил Большунов. — Потом, когда оделся и взял рюкзак, ребята уже финишировали. В это время я пошел к финишу. Поэтому, если я сразу не попал в камеру, не надо из этого делать выводы. Сегодня -22. Если не одеться — сразу замерзаешь. После финиша я подошел к Сане. Мы поблагодарили друг друга, и поздравили. Мы команда и этим все сказано!

В среду, 16 февраля, Большунов и Терентьев стали третьими в командной эстафете на Олимпийских играх. Для Большунова эта бронза стала четвертой медалью Пекина-2022 после двух золотых и одной серебряной, для Терентьева — второй после бронзы в личном спринте.