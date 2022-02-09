Тренер Нияз Набеев разобрал историческую медаль сборной России и дисквалификации за экипировку.

Сборная России на днях выиграла первую олимпийскую медаль в прыжках на лыжах с трамплина с 1968 года — команда в составе Ирины Аввакумовой, Евгения Климова, Ирмы Махиня и Данилы Садреева заняла второе место на Играх в Пекине в смешанных соревнованиях. Только исторический успех прошел на фоне удивительной истории, когда судьи дисквалифицировали сразу пять сильных прыгунов из команд наших конкурентов.

Так что это было, огромная победа для российских прыжков с трамплина или большая удача? На этот вопрос для «СЭ» ответил тренер юниорской сборной России по лыжному двоеборью Нияз Набеев.

Специалист долгие годы был лидером российского двоеборья и выступал как раз вместе с Климовым. После чего Евгений решил сменить вид спорта и теперь не бегает на лыжах, но красиво и далеко на них летит.

Я уверен, что для тех, кого дисквалифицировали, решение судей не стало сюрпризом

— Насколько вас удивила медаль россиян? Либо в голове держали мысль о возможности такого результата?

— У нас собралась очень сильная команда прыгунов на этой Олимпиаде, хороший тренерский штаб. Все профессионалы, с большим опытом работы, ответственно подходили к этим соревнованиям. Так что ехали в Пекин с серьезными намерениями.

И уже по личным стартам было видно, что очень хороший уровень у ребят. Женя Климов стал пятым в личных соревнованиях, Садреев показал самый длинный прыжок, девочки хорошо выступали, две — в десятке лучших. Поэтому надежды на тройку укрепились, готовность сборной хорошая.

Правда, в командном турнире они могли выступить и получше, если иметь в виду качество исполнения прыжков. Но для серебра хватило и того, что они показали. В основном благодаря дисквалификациям сильных девочек из Германии, Норвегии.

— Вы бы больше говорили о нашем прогрессе либо о невероятном везении, связанном с волной дисквалификаций?

— Если бы это был один конкретный старт и на этом все закончилось, то результат можно было бы списать на удачу. Но мы же видим результаты личных стартов, где все наши ребята в десятке сильнейших с очень хорошими прыжками. Так что это большой прогресс самих спортсменов.

— Снятие с соревнований половины участников из-за экипировки — это нонсенс для прыжков с трамплина или такое периодически случается?

— Все топовые команды выступают на грани фола по экипировке, чтобы рассчитывать на максимально хорошие прыжки. И ошибиться здесь очень легко, счет идет на сантиметры в размерах. Перед Олимпиадой в Пекине FIS предупреждала, что будет очень жесткий контроль. Участились жалобы со стороны других команд.

Все друг друга видят, понимают, кто в какой экипировке прыгает. И если кому-то бросаются в глаза нестыковки, то они начинают жаловаться. И за этим следуют усиленные проверки. Так случилось и в этот раз, драмы ситуации добавило то, что все происходит на Олимпиаде, во время дебюта новой дисциплины — смешанных команд. Не скажу, что снятие сразу такого большого количества лидеров мировых прыжков — это нормальное явление. Но периодически несколько снятий случается, это не редкость.

— Самое удивительное, что все эти люди два дня назад выступали в личных соревнованиях и вопросов у судей к ним не было. В командном старте их дисквалифицируют. Где же логика?

— Это нормальное явление. Тело человека меняется даже в течение одного дня, и контролировать это очень сложно. Тот же самый комбинезон, который прошел все проверки еще вчера, сегодня утром может уже не подходить. И непосредственно перед соревнованиями тренер со спортсменом должен еще раз все перепроверить. Так что события двухдневной давности ни о чем не говорят. Тем более в Пекине в условиях высокогорья и олимпийских нервов все меняется довольно быстро. Кто-то худеет, кто-то набирает вес. Должен быть очень жесткий контроль.

— Такой жесткий контроль за экипировкой не превращает соревнования в фарс?

— Мы по трансляции видим только финальный вердикт судей, факт дисквалификации. Но на самом деле перед жестким решением, как правило, есть предупреждения. Я практически уверен на 100 процентов, что такое было и на Олимпиаде, что к спортсменкам подходили, давали указания устранить нарушения. На собрании команд говорили, что участились жалобы на комбинезоны и нужно играть честно. Так что не скажу, что для тех, кого дисквалифицировали, это была большая неожиданность. На мой взгляд, все вполне справедливо.

— Наша сборная привезла в Пекин вместе с собой специалиста по экипировке. Это помогло нам избежать проблем с судьями?

— Это очень важно, и за последние пару лет почти все команды взяли себе отдельных специалистов по комбинезонам. И наши не исключение: и в мужской команде есть такой человек, и в женской. Он занимается инвентарем, лыжами, комбинезонами. Готовит все для спортсменов, подгоняет под каждого. Одному тренеру нереально успеть сначала все организационные моменты решить и еще контролировать инвентарь.

В советское время прыжки с трамплина собирали очень много людей

— У нас не было медалей на трамплине порядке 50 лет. Виду спорта не хватало нужной популярности и внимания?

— Увы. Но последние 20 лет прыжки с трамплина постепенно возрождали. Особенно после Олимпиады в Сочи мы видим развитие. На Красной Поляне часто тренируется сборная, что важно, профиль сочинского трамплина очень похож на самые сложные трамплины в мире. Отличные погодные условия позволяют тренироваться в разное время года. И все в пределах родной страны! Очень удобно.

В целом по всей стране построили новые трамплины, дети стали приходить в секции. Появляется массовость, а вместе с ней и конкуренция. Только все шло не такими быстрыми темпами, как в Европе, Японии. Мы были в роли догоняющих. Но сейчас мы можем смело говорить, что наши спортсмены выступают в статусе лидеров, закрепляются на самых высоких позициях Кубка мира, чемпионата мира, Олимпиады.

— При этом в Европе прыжки с трамплина едва ли не популярнее и финансово успешнее биатлона. Почему у нас ими мало кто интересуется?

— В советское время прыжки с трамплина собирали очень много людей. Но после развала Союза мы упустили момент развития спорта, наши комплексы морально устарели, крупные международные старты у нас не проводили долгое время. И люди перестали ходить на прыжки, отвыкли от них. Сейчас постепенно привыкают заново. Наша федерация делает для этого все возможное, проводит турниры в Чайковском, Нижнем Тагиле. Популяризируем прыжки с трамплина и двоеборье среди населения.

— При этом даже в советское время мы можем вспомнить одну-единственную медаль Белоусова. Нет ли здесь противоречий в ваших словах?

— Конкретно на Олимпийских играх побеждал только Белоусов, но были успехи на Кубке мира, Турне четырех трамплинов, чемпионатах мира. Основные успехи были в 70-е, с конца 80-х результаты идут на спад. Разве что в лыжном двоеборье был небольшой всплеск в конце 90-х, мы взяли медали на нескольких чемпионатах мира, на Олимпиаде в 1998-м. Но потом все снова потихоньку стало приходить в упадок.

Я был за решение Климова перейти из двоеборья в прыжки с трамплина

— Вы ведь выступали вместе с Евгением Климовым в двоеборье, верно? Вас удивляют его успехи в новой дисциплине?

— Мы вместе были на Олимпиаде в Сочи. Сразу после нее он и задумался о переходе в прыжки с трамплина. Такое случается не очень часто, но у Евгения был подходящий возраст и физические данные, чтобы такой переход случился безболезненно. Тем более он очень талантливый именно в прыжках, я лично был только за его решение пойти в соревнования прыгунов. И, как мы видим, это пошло.

— То есть у Климова в двоеборье хорошо шли прыжки, но были проблемы с лыжной частью и он избавился от «рудимента»?

— Была теоретическая возможность, что он начнет с возрастом бегать быстрее, но это все только в теории. Никто гарантировать этого не мог. Поэтому с тренером после долгих попыток что-то исправить решили перейти в прыжки, и все прошло успешно.

— Что скажете про Данила Садреева? Вы не пересекались с ним в Татарстане?

— Он с Лениногорска, небольшой город на юге республики. А я из Казани, так что не так часто виделись и с ним, и с его тренером. Конкретно мало что могу про него сказать, но, судя по результатам последних сезонов, спортсмен планомерно растет с каждым стартом. И работа сборной с ним приносит определенные плоды.

— Какие впечатления о его родном городе и школе?

— Недавно был в Лениногорске. Там очень старые трамплины, и спортсменам уровня сборной России тренироваться там проблематично, они тренируются на выезде. Там можно тренироваться только детям, начинающим, любителям. Проблем, к сожалению, очень много. С экипировкой, оборудованием.

— То есть талант появился вопреки обстоятельствам?

— Не совсем. Все-таки тренерский штаб там сильный, есть хорошие традиции в прыжках с трамплина. Не только из экипировки и трамплина складывается результат, тренер не менее важен. Но результаты могут быть еще лучше, и спортсменов, таких как Садреев, могло быть больше, если условия будут подходящие.

Просто совместить лыжные гонки и прыжки с трамплина не получится

— Как вы оцените наши шансы в других дисциплинах в прыжках с трамплина? Сможем продолжить медальное начало?

— Впереди прыжки с большого трамплина. Его еще никто не тестировал, все спортсмены будут прыгать с него в первый раз. И все теперь зависит от того, как быстро ребята адаптируются к нему, но предсказать что-то очень сложно. Будем надеяться, что наши перенесут свои успехи с маленького трамплина на большой. Как по мне, проблем быть не должно.

— Что скажете про российское двоеборье?

— По результатам Кубка мира успехи не очень хорошие, потеряли одну олимпийскую квоту. Последние тренировки тоже не обнадеживают. С другой стороны, будем надеяться на лучшее. Помимо прыжков есть еще лыжная часть.

— По идее, у нас сейчас есть отличные прыгуны, а лыжные гонки подняла Елена Вяльбе. Взять условного Садреева и отправить его на стажировку к Вяльбе — чем не чемпион двоеборья?

— В теории все выглядит очень красиво, но лыжное двоеборье — это отдельный вид спорта. Просто взять и совместить прыжки и лыжную гонку не получится. Такие попытки уже несколько раз предпринимались, но нужно грамотно сочетать эти два вида. Если будет в одной команде два тренера по лыжам и прыжкам, они даже не смогут договориться друг с другом. На моей памяти такие эксперименты не раз проводились и ничем хорошим не заканчивались.