В Госдуме поздравили российских лыжников с серебром в командном турнире по прыжкам с трамплина

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на серебряную медаль российских спортсменов в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиаде-2022.

«В прыжках на лыжах с трамплина мы редко выигрывали. Поздравляю ребят с успехом. Молодцы», — сказал Валуев «СЭ».

В составе ОКР выступали Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов. Первое место заняла сборная Словении, Канада — третья.