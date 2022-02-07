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Сегодня, 16:55

В Госдуме поздравили российских лыжников с серебром в командном турнире по прыжкам с трамплина

Георгий Скобликов

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на серебряную медаль российских спортсменов в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиаде-2022.

«В прыжках на лыжах с трамплина мы редко выигрывали. Поздравляю ребят с успехом. Молодцы», — сказал Валуев «СЭ».

В составе ОКР выступали Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов. Первое место заняла сборная Словении, Канада — третья.

Олимпиада
Николай Валуев
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