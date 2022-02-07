В Федерации прыжков с трамплина прокомментировали серебро сборной России на Олимпиаде-2022

Вице-президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский рассказал, что помогло завоевать первую олимпийскую награду в этом виде спорта.

«В команде всегда важно, чтобы четыре человека выступили ровно, чтобы не случилось ЧП. Выступить ровно у нас получилось, ребята выступили в свою силу, по максимуму. А что касается ЧП, на Кубках мира нас постоянно дисквалифицировали за комбинезоны. Поэтому мы обратили на это внимание и специально послали с командой человека, который занимается только комбинезонами.

Это редкий случай, такого мы никогда не делали. Мы поняли ошибку, на Олимпийские игры послали человека, который два года в команде занимается комбинезонами. Главный тренер Плехов предложил этот вариант, президиум его поддержал", — приводит слова Славского «Чемпионат».

Российская команда в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова набрала 890,3 балла и завоевала серебряную медаль Олимпиады-2022.

Победу в командном турнире одержала сборная Словении, набравшая 1 001,5 балла. Третье место заняла команда Канады (855,6).