Стали известны причины дисквалификации соперников сборной России в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский рассказал, что комбинезоны дисквалифицированных соперников российских прыгунов на лыжах с трамплина на смешанном командном турнире Олимпийских игр в Пекине превышали допустимые правилами размеры.

По ходу соревнований командам Германии, Австрии, Японии и Норвегии не засчитали попытки из-за неправильной экипировки.

«Были дисквалификации у ведущих команд. Уже давно велись разговоры по поводу неравенства в экипировке и требованиям к комбинезонам. Комбинезоны превышали разрешенные правилами размеры, у них они были гораздо больше, а в нашем виде спорта достаточно жесткие требования по экипировке. Вчера еще Международная федерация лыжного спорта предупредила, что она будет пресекать все попытки манипуляции с экипировкой, что они и показали», — сказал Дубровский ТАСС.

Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трамплина.