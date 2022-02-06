Россиянин Климов с четвертым результатом квалифицировался в финал прыжков на лыжах с трамплина на Олимпиаде
В Пекине 6 февраля будут разыграны медали в прыжках на лыжах с трамплина у мужчин. Россиянин Евгений Климов в первой попытке набрал 135 баллов и показал четвертый результат.
В финал также вышли Данил Садреев и Роман Трофимов. Михаил Назаров закончил выступления, оказавшись на 32-м месте.
Прыжки с трамплина
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
К-98. Личные соревнования
1-я попытка
1. Рею Кобаяси (Япония) — 145,4
2. Петер Превц (Словения) — 139,2
3. Камил Стох (Польша) — 136,3
4. Евгений Климов (Россия) — 135,0
5. Мануэль Феттнер (Австрия) — 134,5
6. Константин Шмид (Германия) — 134,4
7. Данил Садреев (Россия) — 134,1
8. Давид Кубацки (Польша) — 133,1
9. Анже Ланишек (Словения) — 130,6
10. Антти Аалто (Финляндия) — 130,5...
29. Роман Трофимов (Россия) — 120,8
32. Михаил Назаров (Россия) — 118,1