Россиянин Климов с четвертым результатом квалифицировался в финал прыжков на лыжах с трамплина на Олимпиаде

В Пекине 6 февраля будут разыграны медали в прыжках на лыжах с трамплина у мужчин. Россиянин Евгений Климов в первой попытке набрал 135 баллов и показал четвертый результат.

В финал также вышли Данил Садреев и Роман Трофимов. Михаил Назаров закончил выступления, оказавшись на 32-м месте.

Прыжки с трамплина

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

К-98. Личные соревнования

1-я попытка

1. Рею Кобаяси (Япония) — 145,4

2. Петер Превц (Словения) — 139,2

3. Камил Стох (Польша) — 136,3

4. Евгений Климов (Россия) — 135,0

5. Мануэль Феттнер (Австрия) — 134,5

6. Константин Шмид (Германия) — 134,4

7. Данил Садреев (Россия) — 134,1

8. Давид Кубацки (Польша) — 133,1

9. Анже Ланишек (Словения) — 130,6

10. Антти Аалто (Финляндия) — 130,5...

29. Роман Трофимов (Россия) — 120,8

32. Михаил Назаров (Россия) — 118,1