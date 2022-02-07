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Сегодня, 16:37

Россия завоевала олимпийскую медаль в прыжках с трамплина впервые с 1968 года

Иван Шитик
Корреспондент
Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов.
Фото Getty Images

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебро в соревнованиях смешанных команд на Олимпийских играх в Пекине.

Российская команда, в составе которой выступили Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов, набрала по итогам четырех попыток 890,3 балла.

Россияне прежде никогда не завоевывали медали в прыжках с трамплина на Олимпийских играх.

Последний раз отечественные спортсмены выигрывали медаль Олимпиады в прыжках с трамплина в 1968 году в Гренобле. Тогда для СССР единственное золото завоевал Владимир Белоусов.

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Олимпиада
Евгений Климов
Ирина Аввакумова
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