Определен состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиаду
Стал известен состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиаду в Пекине, информирует ТАСС.
В состав российской сборной вошли: Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков, Ирина Аввакумов, Софья Тихонова, Александра Кустова и Ирма Махиня.
Михаил Назаров включен в число запасных.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, в прыжках на лыжах с трамплина будут разыграны пять комплектов наград.
Источник: https://tass.ru/sport/13449843