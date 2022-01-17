Определен состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиаду

Стал известен состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиаду в Пекине, информирует ТАСС.

В состав российской сборной вошли: Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков, Ирина Аввакумов, Софья Тихонова, Александра Кустова и Ирма Махиня.

Михаил Назаров включен в число запасных.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, в прыжках на лыжах с трамплина будут разыграны пять комплектов наград.