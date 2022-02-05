Прыгун на лыжах с трамплина Евгений Климов отметил, что трамплин в китайском Чжанцзякоу на Олимпиаде — идеальный. Однако, по его словам, на объекте бывает встречный сильный ветер.

В субботу Климов выступил на Олимпийских играх в мужской квалификации на нормальном трамплине, где занял 14-е место из 53, получив 99,5 балла.

«Сегодня неплохо выступаю, самочувствие хорошее, все в порядке, — цитирует ТАСС Климова. — Бывают приличные порывы встречного ветра, из-за этого делают небольшие паузы [в выступлениях спортсменов], но трамплин — идеальный, просто супер».

Для спортсмена Игры в Пекине стали уже третьей Олимпиадой после соревнований в Сочи и Пхенчхане.

«В Сочи была, безусловно, самая лучшая Олимпиада, — сказал Климов. — Сейчас такое время — ковидные ограничения и многое не работает по сравнению с тем, что работало на предыдущих Олимпийских играх. Есть гигиенические моменты: [носить] маски, [обрабатывать антисептиком] руки, в некоторые комнаты, например, в тренажерные, вход только в маске, не совсем удобно так тренироваться».