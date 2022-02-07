Экс-прыгун с трамплина Кобелев назвал серебро сборной России на Олимпиаде-2022 невероятным результатом

Бывший прыгун с трамплина Валерий Кобелев поделился мнением о серебряной медали сборной России в командном турнире на Олимпиаде-2022.

«Сегодня произошло что-то невероятное. Я очень счастлив. У нас столько лет не было медалей. Но после хороших выступлений в личных соревнованиях у меня была надежда, что команда поборется за медаль», — приводит слова Кобелева ТАСС.

Российская команда в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова набрала 890,3 балла. Победу одержала сборная Словении, набравшая 1 001,5 балла. Третье место заняла команда Канады (855,6). По ходу соревнований командам Германии, Австрии, Японии и Норвегии не засчитали попытки из-за неправильной экипировки.

Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр. Тогда золотую награду на большом трамплине завоевал советский спортсмен Владимир Белоусов.