Олимпиада
Пекин-2022
Прыжки с трамплина
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Прыжки с трамплина

Сегодня, 17:30

Экс-прыгун с трамплина Кобелев назвал серебро сборной России на Олимпиаде-2022 невероятным результатом

Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший прыгун с трамплина Валерий Кобелев поделился мнением о серебряной медали сборной России в командном турнире на Олимпиаде-2022.

«Сегодня произошло что-то невероятное. Я очень счастлив. У нас столько лет не было медалей. Но после хороших выступлений в личных соревнованиях у меня была надежда, что команда поборется за медаль», — приводит слова Кобелева ТАСС.

Российская команда в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова набрала 890,3 балла. Победу одержала сборная Словении, набравшая 1 001,5 балла. Третье место заняла команда Канады (855,6). По ходу соревнований командам Германии, Австрии, Японии и Норвегии не засчитали попытки из-за неправильной экипировки.

Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр. Тогда золотую награду на большом трамплине завоевал советский спортсмен Владимир Белоусов.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://tass.ru/sport/13637977
Олимпиада
Россия на Играх
1
0
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Почему фигурное катание на Олимпиаде в Пекине начинается так рано: Из-за американцев россияне проспали Валиеву, Кондратюка и командное золото
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпийский чемпион Белоусов поздравил российских прыгунов с трамплина с серебром Игр в Пекине
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 7 февраля
В Федерации прыжков с трамплина прокомментировали серебро сборной России на Олимпиаде-2022
Российская саночница Иванова занимает третье место на Олимпиаде после второго заезда
Стали известны причины дисквалификации соперников сборной России в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине
Кто виноват в скандальном матче Россия — Канада? Live с Шевченко и Рабинером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме поздравили российских лыжников с серебром в командном турнире по прыжкам с трамплина

Стали известны причины дисквалификации соперников сборной России в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости