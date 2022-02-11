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Сегодня, 17:40

Украинский скелетонист прокомментировал свой политический баннер на Олимпиаде

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Владислав Гераскевич.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал свой политический баннер после выступления в личных соревнованиях на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Сразу после финиша в третьей попытке он показал в камеру листок бумаги, на котором на английском языке написано: «Нет войне на Украине».

«Я за мир в стране, никто не хочет войны. Не боюсь ли санкций? Я очень боюсь войны, как любой нормальный человек, я не хочу ее. Это моя позиция. Общаюсь ли с россиянами? Я их уважаю как спортсменов, мы занимаемся одним делом. Но есть вещи, которые важнее наших отношений. Есть люди, которые могут пострадать, погибнуть через какие-то минуты. Мы против войны. Только за мир во всём мире», — сказал Гераскевич.

На Играх в Пекине спортсменам разрешено выражать политическую позиции, не оскорбляя других. Но делать это можно только в микст-зонах, на пресс-конференциях и в олимпийской деревне. Но не на треке.

Олимпиада
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