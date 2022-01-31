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Сегодня, 10:04

Скелетонисты Трегубов и Семенов не смогут выступить на Олимпиаде в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент
Никита Трегубов.
Фото Getty Images

Президент Федерации бобслея России Елена Аникина сообщила, что Никита Трегубов и Владислав Семенов пропустят Олимпиаду в Пекине из-за недостаточного количества отрицательных тестов на коронавирус. 

«Несколько человек из олимпийской команды по бобслею и скелетону сегодня не полетят в Пекин. Трегубов и Семенов, к огромному моему сожалению, вынуждены будут пропустить Олимпиаду. Трегубов заменен на Евгения Рукосуева, Семенов — на Даниила Романова.

Некоторые из оставшихся в России будут ждать результатов тестов и в случае получения отрицательных вылетят в Пекин другими рейсами, если у них получится успеть до начала стартов. Если не успевают, то у них есть замена, которая готовится сейчас на базе и ежедневно проходит тестирование на коронавирус», — приводит слова Аникиной ТАСС.

Трегубов сдал два положительных теста за 10 дней до вылета в Пекин. 

Олимпийская команда России по бобслею и скелетону вылетит из Москвы в Пекин вечером 31 января. Зимние игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Первые заезды скелетонистов состоятся 10 февраля.

 
Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

 

Источник: https://tass.ru/sport/13569801
Олимпиада
Никита Трегубов
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