«Я закончу соревнования, потом уже буду рассказывать». Скелетонистка Никитина пообещала объяснить свои заявления

Скелетонистка Никитина пообещала все рассказать после Олимпиады

Российская скелетонистка Елена Никитина заявила, что после своих выступлений на Олимпиаде в Пекине расскажет новые подробности о ситуации внутри российской сборной.

«Я закончу соревнования, потом уже буду рассказывать», — отметила Никитина.

Сегодня, 11 февраля, Никитина в своем Instagram опубликовала эмоциональный пост о том, что морально она была уничтожена еще в середине сезона. По ее словам, внутри идет война между своими, которую все пытаются скрыть уже очень долгое время.

Глава федерации бобслея и скелетона России Елена Аникина заявила, что подобные слова для нее неожиданность.

Никитина является бронзовой призеркой Олимпийских игр в Сочи, а также четырехкратной чемпионкой Европы и обладательницей Кубка мира-2018/19. На Олимпиаде-2022 после двух заездов Никитина занимает 18-е место. Третья и четвертая попытки состоятся завтра, 12 февраля. Начало — в 15.20 (мск).