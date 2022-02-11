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Сегодня, 11:22

«Я закончу соревнования, потом уже буду рассказывать». Скелетонистка Никитина пообещала объяснить свои заявления

Скелетонистка Никитина пообещала все рассказать после Олимпиады
Данил Алешин
Корреспондент
Елена Никитина.
Фото Reuters

Российская скелетонистка Елена Никитина заявила, что после своих выступлений на Олимпиаде в Пекине расскажет новые подробности о ситуации внутри российской сборной.

«Я закончу соревнования, потом уже буду рассказывать», — отметила Никитина.

Сегодня, 11 февраля, Никитина в своем Instagram опубликовала эмоциональный пост о том, что морально она была уничтожена еще в середине сезона. По ее словам, внутри идет война между своими, которую все пытаются скрыть уже очень долгое время.

Глава федерации бобслея и скелетона России Елена Аникина заявила, что подобные слова для нее неожиданность.

Никитина является бронзовой призеркой Олимпийских игр в Сочи, а также четырехкратной чемпионкой Европы и обладательницей Кубка мира-2018/19. На Олимпиаде-2022 после двух заездов Никитина занимает 18-е место. Третья и четвертая попытки состоятся завтра, 12 февраля. Начало — в 15.20 (мск).

Елена Никитина
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