Скелетонист Третьяков поднялся на третье место перед заключительной попыткой Олимпиады

Российский скелетонист Александр Третьяков занял третье место по окончании третьей попытки на Олимпиаде в Пекине.

Его суммарное время — 3.01,57, он уступает лидеру — немцу Гротеру 1,08 секунды, еще одному немцу Юнгу, идущему на втором месте, 0,23 секунды.

Другой россиянин — Евгений Рукосуев после трех попыток находится на шестом месте с временем 3.01,76 секунды.

Заключительная четвертая попытка стартует сегодня в 16:55 (мск).

Скелетон

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

3-й заезд

1. Кристофер Гротгер (Германия) — 3.00,49 (1.00,00 + 1.00,33 + 1.00,16)

2. Аксель Юнгк (Германия) — 3.01,34 (1.00,50 + 1.00,53 + 1.00,31)

3. Александр Третьяков (Россия) — 3.01,57 (1.00,36 + 1.00,84 + 1.00,37)

4. Янь Вэнан (Китай) — 3.01,62 (1.00,43 + 1.00,65 + 1.00,54)

5. Мартин Дукурс (Латвия) — 3.01,64 (1.00,62 + 1.00,62 + 1.00,40)

6. Евгений Рукосуев (Россия) — 3.01,76 (1.00,48 + 1.00,72 +1.00,56)

7. Инь Чжэн (Китай) — 3.01,85 (1.00,74 + 1.00,71 + 1.00,40)

8. Томас Дукурс (Латвия) — 3.02,29 (1.00,76 + 1.00,79 + 1.00,74)

9. Александр Гасснер (Германия) — 3.02,35 (1.00,87 + 1.00,86 + 1.00,62)

10. Юнг Сын Ги (Корея) — 3.02,91 (1.01,18 + 1.01,04 + 1.00,69)...

23. Даниил Романов (Россия) — 3.07,27 (1.02,47 + 1.02,60 + 1.02,20)