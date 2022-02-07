Олимпиада
Пекин-2022
Скелетон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Скелетон

Сегодня, 12:20

Рукосуев рассказал, что собирается выступать за себя и за Трегубова на Олимпиаде в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российский скелетонист Евгений Рукосуев поделился ожиданиями от предстоящих стартов на Олимпиаде в Пекине.

Рукосуев заменил в сборной Никиту Трегубова, который ранее сдал положительный тест на коронавирус.

«Можно сказать, что я здесь буду выступать не только за себя, но и за Никиту. Я думаю, он бы здесь выступил достойно. Поэтому я не имею права подводить здесь ни его, ни тренерский штаб, ни команду в целом. Я должен свои заезды проехать внимательно, ровно и очень быстро.

Когда я приехал сюда, Никита мне написал: «Если что нужно — обращайся, чем могу, помогу». Поэтому я в любой момент могу воспользоваться его помощью», — приводит слова Рукосуева ТАСС.

Первые заезды скелетонистов состоятся 10 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13634505
Олимпиада
Никита Трегубов
0
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Мечта Камилы Валиевой и всей России сбылась: наша сборная выиграла командный турнир фигуристов на Олимпиаде спустя 8 лет после успеха в Сочи
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Все медали 7 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: российские фигуристы завоевали золото в командном турнире
Расписание соревнований по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине: женщины
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 7 февраля
Конькобежка Голубева прокомментировала седьмое место на дистанции 1 500 метров на Олимпиаде-2022
Немецкая биатлонистка Херманн выиграла золото Олимпиады в Пекине, россиянки — без медалей
Нигматуллина допустила десять промахов во время индивидуальной гонки на Олимпиаде в Пекине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бельгийская скелетонистка заявила, что не выдержит жизни на карантине в Олимпийской деревне

Олимпиада-2022, скелетон: расписание соревнований
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости