Рукосуев рассказал, что собирается выступать за себя и за Трегубова на Олимпиаде в Пекине
Российский скелетонист Евгений Рукосуев поделился ожиданиями от предстоящих стартов на Олимпиаде в Пекине.
Рукосуев заменил в сборной Никиту Трегубова, который ранее сдал положительный тест на коронавирус.
«Можно сказать, что я здесь буду выступать не только за себя, но и за Никиту. Я думаю, он бы здесь выступил достойно. Поэтому я не имею права подводить здесь ни его, ни тренерский штаб, ни команду в целом. Я должен свои заезды проехать внимательно, ровно и очень быстро.
Когда я приехал сюда, Никита мне написал: «Если что нужно — обращайся, чем могу, помогу». Поэтому я в любой момент могу воспользоваться его помощью», — приводит слова Рукосуева ТАСС.
Первые заезды скелетонистов состоятся 10 февраля.
Источник: https://tass.ru/sport/13634505
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