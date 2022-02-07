Рукосуев рассказал, что собирается выступать за себя и за Трегубова на Олимпиаде в Пекине

Российский скелетонист Евгений Рукосуев поделился ожиданиями от предстоящих стартов на Олимпиаде в Пекине.

Рукосуев заменил в сборной Никиту Трегубова, который ранее сдал положительный тест на коронавирус.

«Можно сказать, что я здесь буду выступать не только за себя, но и за Никиту. Я думаю, он бы здесь выступил достойно. Поэтому я не имею права подводить здесь ни его, ни тренерский штаб, ни команду в целом. Я должен свои заезды проехать внимательно, ровно и очень быстро.

Когда я приехал сюда, Никита мне написал: «Если что нужно — обращайся, чем могу, помогу». Поэтому я в любой момент могу воспользоваться его помощью», — приводит слова Рукосуева ТАСС.

Первые заезды скелетонистов состоятся 10 февраля.